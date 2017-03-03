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歐洲主要股市今天收盤幾乎持平，走勢偏弱，交易商說，在本周稍早大漲後，投資人暫時停下來喘口氣。

美國股市昨天出現今年以來最大漲勢，今天小幅回檔，歐洲股市也緊追華爾街股市腳步。

市場聚焦社群網站Snapchat母公司Snap Inc首次公開發行（IPO）的表現，觀察家表示，這可能是今年最熱門的新上市股票。

在美東時間午後，Snap股價大漲45.4%，來到每股24.72美元。

Snap這次新股上市定價每股17美元，預定募資34億美元，讓加州這家新創公司的市值飆升至240億美元。這是2012年臉書（Facebook）上市以來，美國科技公司最大規模的上市案。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE）收盤持平，報7382.35點。

法蘭克福股市DAX 30指數微跌0.06%，收在12059.57點；巴黎股市CAC 40指數微漲0.06%，收在4963.80點。1060303

(中央社)