13架中國戰機飛越宮古海峽 日戰機緊急升空　

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圖為共軍轟炸機飛越宮古海峽。（圖取中國軍網）

2日，在西太平洋某海域，中國海軍遠海訓練艦艇編隊參加艦機實兵對抗演練。（圖取中國軍網）

中國海軍戰鬥機及轟炸機2日飛越沖繩島與宮古島之間的宮古海峽，在西太平洋與艦隊會合後實施了演習。日本防衛省2日晚透露，飛越宮古海峽的是推斷為戰鬥機和轟炸機等的中國軍機共13架，航空自衛隊戰鬥機緊急升空應對。

共同社引述日本防衛省的消息稱，由於中國軍機靠近沖繩縣宮古列島，日本航空自衛隊戰機周四緊急升空。

據悉，沒有發現日本領空受到侵犯。日本防衛省稱，飛越宮古海峽的中國飛機有一架運-8偵察機，另外至少還有6架轟炸機。

去年12月，中國軍機就已經延這條線路飛行過。當時，日本航空自衛隊緊急出動戰機應對靠近沖繩縣的6架中國軍機。據報導，兩架日本F-15戰鬥機還發射了干擾彈。 日方就這一事件向中方中國表示抗議。

去年，日本航空自衛隊升空攔截外國飛機次數達到破紀錄的水準，其中超過70%都是針對中國飛機。

據新華社報導，2日，中國海軍航空兵轟炸機、殲擊機、警戒機等多型多架飛機，經宮古海峽赴西太平洋某海域，與航經這一海域的海軍遠海訓練艦艇編隊進行了實兵對抗演練。

報導說，這次演練以「背靠背」方式組織，參演飛機和艦艇編隊互為對手，先後開展了遠海突擊、對空防禦等多個課目演練，提升了海軍部隊遂行多樣化任務的能力，達到了預期目的。

解放軍官網「中國軍網」2日發布轟炸機演習照片，但未提及有多少軍機；我國防部也表示已掌握共軍這次演習。

(中時電子報)