MLB》紅襪憂心 普萊斯可能韌帶受傷

紅襪隊左投普萊斯傳出手肘痠痛。(美聯社資料照)

紅襪隊春訓傳來不幸消息，賽揚左投普萊斯(David Price)因手肘不適做了核磁共振檢查，並準備接受運動權威安德魯斯醫師(Dr. James Andrews)的診斷。通常造訪安德魯斯的球員，有相當機率會走向俗稱Tommy John的韌帶置換手術。

上季是普萊斯與紅襪7年2億1700萬美金合約的第一年，他繳出17勝9敗、228次三振，雖然自責分率3.99不太理想，但是先發35場、總局數230都是美聯投手之冠。普萊斯連續7季至少先發27場，他是個非常耐操的投手，這也是他取得天價合約的本錢。不過人類的手臂總是有極限，根據ESPN的消息，紅襪隊很擔心普萊斯要接受韌帶手術，這將讓他缺席一整季。

紅襪隊季外補進了前白襪王牌左投賽爾(Chris Sale)，加上陣中的新科賽揚投手波塞洛(Rick Porcello)以及傷癒預備歸隊的蝴蝶球投手萊特(Steven Wright)，如果普萊斯只是暫時缺陣，應不會衝擊紅襪戰績。

(中時電子報)