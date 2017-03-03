美前司法部長：歐巴馬準備回歸政壇
美國前總統歐巴馬卸任才一個月多，與歐巴馬交情頗好的前司法部部長霍德周二透露，歐巴馬準備好回歸政壇，而因為川普當選而士氣低落的民主黨，將熱烈歡迎。
美國媒體報導，與歐巴馬交情頗好的的霍德( Eric Holder )表示，歐巴馬將會付出明顯的努力，「他快回來了，他已準備好打滾」。歐巴馬卸任後曾表示，一旦下任美國總統人川普威脅到美國的核心價值，他將準備好介入。
據了解，歐巴馬商正協商如何幫助新的民主黨選區重劃委員會（NDRC），，也希望利用歐巴馬在年輕族群的高人氣，透過籌款和與議員互動等各種方法該會為下屆大選而準備。歐巴馬去年邀請霍德擔任該會主席。
現年55歲的歐巴馬及其夫人蜜雪兒卸任後人氣不墜，準備與大型出版商合作，推出個人自傳，外界估計收益會比另外兩任前總統柯林頓和小布希更好。美國出版商搶著為前總統歐巴馬夫婦出版回憶錄，目前版稅已喊到前所未見的6000萬美元（約台幣18.5億元）以上。
(中時電子報)
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