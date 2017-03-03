可疑汽車載瓦斯桶 比利時警方逮駕駛人
比利時官員表示，首都布魯塞爾市警方今天攔下一輛闖紅燈的汽車，發現車上載有兩個瓦斯桶，已經逮捕疑似與好戰分子有關的駕車男子，但尚無法證實此事與恐怖攻擊有關。
路透社報導，警方未公布被捕男子身分，檢方發布聲明說，雖然男子是「警方知道」的人物，但目前談他是否有犯罪意圖還太早。
男子遭攔檢地區的首長表示，警方先前就懷疑此人與激進伊斯蘭分子有關。
去年3月22日布魯塞爾遭到伊斯蘭國（IS）成員自殺炸彈攻擊，造成32人喪生，在這起慘案將屆一周年前夕，全市高度警戒。
警方今天攔下這輛可疑汽車後，封鎖市內主要火車站布魯塞爾南站（Gare du Midi）附近地區，並召來除爆小組檢查汽車。
路透社記者聽到兩次控制引爆的爆炸聲。但檢方的聲明除了說發現兩個瓦斯桶，沒有提及其他任何事情。1060303
(中央社)
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