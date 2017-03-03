比國恐攻將滿周年 警逮捕載瓦斯桶司機

比利時恐攻即將屆滿一周年，警方今天在布魯塞爾市中心拘留一名可疑司機，且因車上發現瓦斯桶防爆小組也進駐待命，目前仍不清楚司機是否有犯罪意圖。

根據布魯塞爾多家電視台及媒體最新報導，今天約傍晚時刻，警方在聖吉勒斯（Saint-Gilles）發現一名司機連續闖了幾個紅燈，因此將他攔下，因發現這人先前就被通報疑似是激進人物，進一步搜索車上時發現有2至3個瓦斯桶，因此逮捕司機問話。

布魯塞爾警方因發現車上有瓦斯桶不敢大意，隨即通報防爆小組進駐待命，也封鎖街道，影響一部份區域的交通。

比利時警方隨後聲明，目前還無法判斷被拘留問話的男子是否有犯罪意圖，也未透露這名男子的背景資訊。

布魯塞爾去年3月下旬發生恐攻，在慘案屆滿一周年之前，比利時警方不敢大意，在機場及主要捷運站強化警戒。1060303

(中央社)