蔡英文執意提名「監委」意安撫「老綠男」？

總統蔡英文。（資料照，黃國峰攝）

總統蔡英文根據憲法賦予的職權，決定補提名王幼玲（左6）、田秋堇（左5）、瓦歷斯．貝林（左4）、林盛豐（左3）、高涌誠（左2）、張武修（左）、陳師孟（右5）、楊芳婉（右4）、趙永清（右3）、劉文雄（右2）、蔡崇義（右）等11人為第5屆監察委員被提名人。圖為副總統陳建仁（右6）2日在總統府介紹第5屆監察委員補提名人。中央社記者徐肇昌攝 106年3月2日

經近五個月審薦，總統府（3月1日）公布第五屆監察委員補提名人名單，決定補提名總統府前秘書長陳師孟、親民黨副秘書長劉文雄和僑委會副委員長田秋堇等11人為監委被提名人。其中具有獨派色彩的總統府前秘書長陳師孟過去曾因因民進黨提名問題與蔡英文有些許問題，但這次卻被蔡提名為「監委」，據港媒《中評社》分析，相較於林全內閣多任用許多「老藍男」，其實這次監委名單獨派色彩濃，似乎有些許「安慰性質」。

監察院在前總統馬英九執政時期，曾提名18名新任監委，任期至2020年7月，但因在野黨抵制，最後只通過7席，仍有11席懸缺至今。監察院存廢也是爭議問題，然日前總統府仍選擇在休憲前補提名懸缺的11席監察委員，以強化監察院「守護人權」與「監督政府」功能。據總統府公布監委名單有包括陳師孟、田秋堇、劉文雄、瓦歷斯．貝林和趙永清等人，這些人除都具有從政背景，多也都與民進黨等綠營頗有淵源。

從這份監委名單看來，其實背後意義頗深！據中評社分析，民進黨過去大力主張「修憲」廢除考試院及監察院，然蔡英文曾在執政決策協調會議中裁示，「廢除監察院」是民進黨一貫修憲主張，這個立場並沒有改變，然日前卻補提名李逸洋擔任「考試院副院長」。

據分析，此時正值菜政府力推「年金改革」之際，考試院長人選也和改革不無有關，蔡政府選擇自己人任考試院副院長也是盼改革能有力推動，而前考試院副院長高永光下台可能也與改革有關。

此外，過往林全內閣擺脫不「老藍男」閣員之稱，行政院長非民進黨籍，相關重要部會首長也非綠營，據傳內閣名單曾讓綠營大老「不開心」。雖蔡之後任命不少獨派人士擔任「總統府資政」、或顧問等職，然據傳獨派認為內閣閣員閣員有實權，然資政、顧問政策參與度與能見度有限。

中評社分析，過去民進黨過去一再主張要修憲廢考試院與監察院，綠營立委也曾曾杯葛馬英九提名的「監察委員」，然蔡英文這次卻仍把馬政府時期未提名的11名「監委」位置補滿，難免會讓外界覺得民進黨是「說一套做一套」。

此外，這份11名監委名單中，除把自稱「老綠男」的陳師孟補進來，可看出藉此攏獨派關係。另提名親民黨副秘書長劉文雄為「監委」，也可看出小英政府把關係做給親民黨的用意。

然事實上，民進黨廢「兩院」的議題仍是焦點，過去但陳水扁執政時「監察院」曾經停擺3年多，看來似乎「監委」提名似乎也沒這麼急。

而蔡政府日前公布的名單也引發國民黨批評說，民進黨獲得執政權後，卻馬上提足提滿監委名單，且攤開名單一看，絕對堪稱「赤裸裸的酬庸，無遮攔秀下限」。中評社建議，若蔡政府認為廢除考監兩院主張沒改變，根本之道應凝聚朝野共識，否則爭議仍是會存在，成為綠營、藍營爭議又一章！

(中時電子報)