10年來最壯烈 莫瑞搶7打到20-18
繼前日費德勒爆冷輸給會外賽晉級者之後，球王莫瑞在杜拜網賽也差點翻船。莫瑞8強戰遇上德國好手柯斯崔伯(Philipp Kohlschreiber)，兩人在第2盤上演一齣10年來最壯烈的搶7，一路打到20-18才分出勝負，光這1局就耗時31分鐘。
莫瑞首盤就以搶7落敗，比數是正常的7-4。接著第2盤又打進搶7，已無退路的莫瑞全力搶攻，但是柯斯崔伯展現驚人的毅力，救回了7次盤末點，憤怒的莫瑞終於在第8次盤末點扳回一城，比數是誇張的20-18。進入決勝盤之後，柯斯崔伯似乎氣力放盡，被莫瑞以6-1輕鬆解決，末盤只用了29分鐘。最後比數為6-7(4)、7-6(18)、6-1，莫瑞艱苦晉級準決賽。
柯斯崔伯過去與莫瑞5度交手，頭一次就以直落二擊敗莫瑞，其後4戰雖然輸球，但都將莫瑞逼進決勝盤，這次對戰更是讓莫瑞畢生難忘。上次在ATP巡迴賽出現耗時最久的搶7大戰是在10年前的澳網，法國名將松加(Jo-Wilfried Tsonga)對戰前美國球王瑞迪克(Andy Roddick)，他們在首輪的首盤搶7也打到20-18。
在非官方的紀錄裡，數年前Futures F1的一場男子單打曾出現36-34的搶7。
(中時電子報)
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