司法部長與俄國接觸掀波 川普表態力挺

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美國總統川普今天表示，他對司法部長塞申斯「絕對有」信心。塞申斯遭揭露去年大選期間曾與俄羅斯接觸後，引發政治風暴，面臨要求他下台的呼聲。

川普今天到維吉尼亞州視察美國海軍航空母艦時告訴記者，他「不知道」塞申斯（Jeff Sessions）去年曾與俄國駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）見面兩次的事。

記者問起川普是否仍對塞申斯有信心時，他回答：「絕對有。」

「華盛頓郵報」（Washington Post）率先披露塞申斯與季瑟雅克會面兩次，白宮已證實此事，但堅稱這些接觸並無不當。

美國國會民主黨領袖今天呼籲塞申斯下台，聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「司法部應該讓人無可指摘。為了國家好，塞申斯部長應該辭職。」

同屬共和黨的眾院少數黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）呼應這項主張，她並指控塞申斯在國會宣誓作證時撒謊。

塞申斯1月10日出席參院委員會的任命聽證會時曾說，他未曾與俄方作過接觸。1060303

(中央社)