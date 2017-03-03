BBC：等了20年的機捷！將給台灣帶來什麼？

桃園機場捷運正式通車，通車首月民眾不但可享5折票價，桃捷也推廣優惠專案給通勤族。(范揚光攝)

歷經20年漫長等待，肩負國際與城際運輸功能的桃園機場捷運終於在昨（3月2日）2日通車，為國人提供「直達美好」的體驗。機捷建造期間歷經六次跳票，一連串的政治、預算、程序問題，所幸最終仍在農曆年時順利試營運，縮短雙北與桃園間距離，國際媒體《BBC中文網》特約記者也在專欄中分析，等了20年的機捷，將帶給台灣帶來什麼改變，從建造時所遇問題、經濟、觀光效應做深度剖析。

機捷正式通車，台北車站到桃園機場行車時間為35至36分鐘。從昨（3月1日）起1個月內推出票價半價優惠措施，4月2日恢復最高160元、最低30元的原票價，因應通勤族、團體客，桃捷公司也推出相關優惠專案，最高優惠5折。不可至否，機捷的確是台灣的驕傲，縮短旅人從機場進入雙北市的距離，也讓台灣也成為全世界暨馬來西亞吉隆坡與香港後，可以在車站預辦登機的鐵路。

機場捷運昨日正式通車。圖／桃園市政府

BBC中文網駐台北特約記者鄭仲嵐在文中首先論述機捷建設期長達20年的風雨不斷，包括歷經台灣3次政黨輪替、期間也發生當時投資機捷機電的母公司財務危機、鋼材出現斷裂等問題，機捷一度延宕，所幸最終克服危機，在2017年正式通車。

據BBC分析，台灣機場捷運的單程全價票約160元，和全價票100港幣（約396元台幣）的香港機場快線相比，價格上來說相對便宜，然也不免讓人質疑後續機捷無法產生收益。此外，機場捷運為距離為36公里，相對於鄰近的亞洲城市香港、上海相比，台灣機捷CP相對高。然以乘客量分析，北京、上海與香港的乘客吞吐量，都在全世界前10，台灣則位居36，如沒有一定的乘客數量，未來機捷營運恐是隱憂。

機捷通車，是否能為周邊沿線帶來觀光效應？圖為機場捷運A11坑口站的「坑口彩繪村」，不僅可看飛機起降、捷運奔馳、還有村民們的童趣彩繪。（林宜靜 攝）

值得注意的是，機捷通車，外界盼望的也是盼能為目前觀光遇到瓶頸的台灣帶來轉機。然據BBC分析，國外旅客來訪台灣，一下飛機多會都直接前往台北市區，沿線周邊縱使有觀光景點，也不會立刻造訪。

另機捷的票價對於通勤的上班族、學生也偏高，未來半價時期結束後，還是會回歸搭巴士。此外，機捷台北車站與與真正三鐵共構的台北火車站尚有距離，必須徒步行走，也考驗乘客耐心。

機捷如何以便利方式讓旅客達到最省時省力的旅遊經驗、也能讓沿線周邊上班族、學生買單也是未來營運重點。除BBC記者建言外，新北市副市長侯友宜日前點出機捷有三大問題，分別是直達車與普通車價格相同、里程無法和北捷一起計算、沒有公車轉乘優惠也是值得參考。

(中時電子報)