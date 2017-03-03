加強執法 NBA用虛擬實境訓練裁判

NBA決心加大力道來強化裁判的執法功力。(美聯社資料照)

勇士前日以108-112輸給巫師，裁判報告出爐之後，確定漏判了巫師隊葛泰單擋時對柯瑞的進攻犯規，白白讓勇士被攻進超前分。這個沒用的報告並不會改變任何事情，因此NBA決心要進行一連串可以改善執法的措施，包括使用虛擬實境(Virtual Reality)技術訓練裁判。

賽後的重播影片都是平面的，攝影機沒有照到的角度是無法觀察的；虛擬實境以3D成像，模擬球場發生的狀況，可以用來訓練裁判的臨場反應，讓裁判在短時間內能做出更精確的吹判。對於較少出現的重大爭議判決，很多裁判不一定有足夠的經驗處理，虛擬實境能夠隨時模擬這些複雜的狀況並反覆訓練，讓裁判在上場前就有充分心理準備。

除此之外聯盟還有許多措施，包括成立顧問委員會，增加執法團體的人手，預計3年內擴大25%；將判決數據化、客觀化，減少主觀失誤；設立平台讓各隊教練有管道對執法尺度提出意見，取代以往「批評與罰款」的敵對關係。

雖然裁判與球員都很渴望廢除的「裁判報告」仍是鐵板一塊，不過從其餘的措施都可以看出聯盟想要強化執法效率的決心，這也是當代體壇的趨勢。

(中時電子報)