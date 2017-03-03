斥資64億 英豪華監獄有電腦、健身房

這裡的每間牢房，都配有電腦用以安排訪客、訂餐、購物和交功課。(圖片取自tribuneonlineng)

設備齊全的健身房，讓犯人可以運動，保持健康。(圖片取自tribuneonlineng)

監獄的建築外形摩登，當局斥資2億1200萬英鎊（約64億新台幣）。(圖片取自tribuneonlineng)

現代的監獄顛覆以往的想像，提供犯人越來越人性化設施，英國威爾斯一所監獄內部裝修十分豪華，當局斥資2億1200萬英鎊（約64億新台幣）興建，房間內不但十分整潔，而且設備齊全，擁有健身房，每間牢房配備獨立衛浴，房間內還有電腦使用。。

從片段可見，監獄內的雙人囚室，十分乾淨整潔，床下還有許多櫃子，桌上擺有電腦、電話，並有洗手間和浴室。不過電腦不能對外上網，僅讓犯人用以安排訪客、訂餐、購物和交功課，囚犯只有在獲得特權時才能使用電話，而且只能撥打經監獄工作人員檢查和批准的電話號碼。

另外監獄內還設有一應俱全的健身房、足球場等，甚至還有兒童遊樂區，讓親人探監時可使用。這裡的負責人表示，這些人被剝奪了他們的家庭生活 ， 這是他們的懲罰。雖然他們在這裡，但我們的工作是給他們一個機會，接受和更好的教育，出獄後能有更好的工作機會，成為一個在社會可以自豪的人。這個監獄估計能安置2100名囚犯，完全運作後將成為英國最大監獄。

(中時電子報)