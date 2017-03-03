驚！泳池中有多少尿液？研究算給你聽

很多人或許都有經驗，不想從泳池跑到外頭的洗手間，想說別人也看不到，就在泳池裡「小解」了！（達志影像／shutterstock提供）

很多人或許都有經驗，兒時學游泳時，不想從泳池跑到外頭的洗手間，想說別人也看不到，就在泳池裡「小解」了！就連破奧運紀錄的，美國泳將「飛魚」菲爾普斯也曾透露，自己會在會在游泳池內尿尿，還說很多游泳選手都如此！然蔚藍乾淨的泳池，究竟裡面有多少「混雜物」呢？據加拿大最新研究指出，游泳池含尿液比自來水高570倍，出乎人想像得高。

下次游泳前請先注意一下吧！英國《每日電訊報》報導，為探究泳池內有多少尿液，加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）進行科學研究，研究人員以加國城市內的31個泳池和泡湯池中，取出逾250個樣進行調查。

為了安全與公共衛生起見，研究人員以過一種人工甜味劑「乙醯磺胺酸鉀」（acesulfame potassium，ACE）來測量，這是一種可以完全被排出人體的人工甜味劑，且尿液可與泳池的化學品混合，損及游泳者的健康。

研究人員通過歷時三週獲得的兩個泳池的「乙醯磺胺酸鉀」濃度，估量出其尿液水平。結果發現，泳池中的ACE濃度，是供給這些泳池水源的正常自來水570倍。

研究人員分析，從此數據相信這些ACE是人體排放出來的；在83萬公升的池水中，約有75公升尿液，比例是0.00009%，而83萬公升約相等於奧運標準泳池的1/3。

此外，研究也證實了尿液會和游泳池中的化學物質混合，恐影響游泳者的健康。呼籲游泳者在公共泳池裡避免小解這種行為，此研究結果會刊登在最新一期《環境科學和科技學問》期刊上。

(中時電子報)