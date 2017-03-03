司法部長曾與俄有接觸 川普仍力挺

美國總統川普今天說，他之前根本不知道司法部長塞申斯與俄國駐美大使有聯繫，但他仍力挺塞申斯，「我對他百分百有信心」，不認為塞申斯須迴避俄國介入美國選舉的調查。

川普政府及團隊究竟和俄國接觸的程度有多深？「華盛頓郵報」不斷挖掘並於昨晚披露，塞申斯在去年7月的共和黨全國代表大會期間、與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）會面；9月則在國會山莊的辦公室與季瑟雅克二度會晤。

塞申斯是最早力挺川普競選的聯邦參議員，他當時還擔任川普競選團隊的國安政策顧問，而他在接受提名聽證會上的證詞、對照華郵現在的報導顯示，他在聽證前向國會發誓「說實話、全部的實情、除了事實，再無其他」的誓言，似乎有落差。

回顧當時他與民主黨籍聯邦參議員佛蘭肯（Al Franken）問答，佛蘭肯問，「如果有任何證據顯示，川普團隊中有任何人、在競選期間與俄國政府有接觸，你會怎麼做？」；塞申斯回答，「我並不知道有任何這類的活動，在競選期間，有一、兩次我被稱為是（川普團隊的）代理人，而我沒有和俄羅斯方面有聯繫。」

儘管如此，川普下午在維吉尼亞州參觀福特號航空母艦、記者問他是否仍對塞申斯有信心，川普說，「百分之百」；?對於塞申斯是否該迴避國會正調查有關俄國介入美國總統大選的案件，川普說「我不這麼認為」。

記者再問「是否知道塞申斯與俄國大使有聯繫？」川普答：「我之前根本不知道」；最後問「塞申斯是否該（在聽證會時）誠實地作證？」川普則答：「我想他大概已經這麼做了」。

華郵報導後，塞申斯昨晚在書面聲明中仍堅稱，他從來沒有與任何俄羅斯官員會面討論川普競選的問題，司法部更強調，塞申斯在聽證會上沒有發表誤導國會議員的內容；他今天下午則將親自出面召開記者會說明。

不過，國會民主黨人認為，塞申斯在聽證會上不誠實、涉及說謊與誤導，要求他下台，也有共和黨籍議員認為，他應該迴避與俄國有關的調查案件。

聯邦眾議院監督暨政府改革委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員查菲茲（Jason Chaffetz）表示，塞申斯應釐清他對國會的證詞，為避免瓜田李下、也應迴避相關調查。

但聯邦眾議院議長萊恩緩頰指出，如果塞申斯是國會調查案件中的主體之一，當然要迴避，但如果他不是調查目標，「我看不出來他有任何理由或用意需要這麼做」。1060303

(中央社)