白天回溫 西半部可達26度

我要評比

受到強烈大陸冷氣團影響，昨晚到今天清晨是這波冷氣團威力最強的時候；白天冷空氣逐漸減弱，北部高溫約19度，西半部可達24至26度，日夜溫差大。

中央氣象局表示，今天白天冷空氣的強度逐漸減弱，北部及東北部溫度上升幅度較多，高溫在攝氏19度左右，花東高溫在19到21度，中南部則在24到26度，西半部的日夜溫差會很大，請民眾留意日夜溫度變化，適時調整穿著。

降雨方面，在水氣仍然偏少的情況下，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

另外，今天風力雖然減弱，但北部及東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請注意安全。1060303

(中央社)