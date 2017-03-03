美司法部長承認隱瞞與俄聯繫 宣布退出參與FBI調查

美國司法部長塞森。(美聯社)

美國司法部長塞森(Jeff Sessions)在因遭發現曾在去年大選期間和俄羅斯大使連繫後，今天不堪批評，宣布退出FBI的調查。

根據《紐約時報》(New York Times)報導，塞森說他和司法部高級官員會面後，決定退出任何和總統大選有關的調查。但他也否認他和俄羅斯官員的談話中，有任何一點內容和總統大選有關，並表示當他說他沒和俄羅斯官員會面過時，並不是要欺瞞參議院。

在塞森和俄羅斯聯繫的醜聞被爆出後，美國總統川普(Donald Trump)表態全面力挺塞森，甚至表示塞森不應該退出相關調查，塞森是川普在競選時主要的顧問和代理人。川普今造訪美國最新的航母福特號(U.S.S. Gerald R. Ford)時被記者問到塞森的醜聞，川普表示他不知道塞森曾和俄羅斯大使會談過，但他相信塞森在參議院確認其提名的會議上的發言是誠實的。

根據路透社(Reuters)報導，塞森在參議院的會議上並未透露他去年曾和俄羅斯大使會面，但今塞森堅稱他沒有做錯事，他當時的身分是參議員，而不是競選團隊成員。塞森自1997年以來一直擔任阿拉巴馬州的參議員，直到今年2月才卸任成為司法部長。

(中時電子報)