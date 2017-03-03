全台急凍！凌晨淡水9.2度 西半部日夜溫差大

強烈大陸冷氣團襲台，各地出現低溫。（林宜靜 攝）

淡淡的三月天，杜鵑花期將到，然沒想到這幾天強烈大陸冷氣團來襲，全台冷颼颼！昨（2日）晚到今（3日）天清晨將是這波冷氣團威力最強時，氣象局持續對台南以北及宜蘭、花蓮發布低溫特報，今日凌晨淡水出現9.2度低溫，預估白天以後會緩慢回溫，然需防日夜溫差大，需做好保暖工作。

冷氣團續發威，氣象局今（3日）持續對台南以北及宜蘭、花蓮等18縣市發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

全台急凍！冷氣團續發威，氣象局今（3日）持續對台南以北及宜蘭、花蓮等18縣市發布低溫特報。凌晨淡水9.2度，金門10.5度，梧棲11.5度，嘉義11.7度，其他地方約12～14度。

今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。北部及東北部溫度上升幅度較多。預估今天白天冷空氣的強度逐漸減弱，北部高溫約19度，花東高溫在19～21度，中南部則在24～26度，西半部的日夜溫差會差大，外出建議以洋蔥式穿搭，做好保暖工作。

此外，今日台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海和空曠地區仍易有8～9級較強陣風，鄰近海域風浪大；北部及東半部沿海有長浪發生的機率，請注意。明日晚起台灣西半部及金門、馬祖易受低雲或局部霧影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，中南部及金門為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，外出最好攜帶口罩。

(中時電子報)