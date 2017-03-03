川普盼國威遠揚 擬恢復12艘航空母艦

美國總統川普今天表示，他希望美國軍方建造更多艦艇與飛機，包括將航空母艦恢復到12艘，以期美軍擁有最精良裝備，讓「美國國威遠揚」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）與路透社報導，川普造訪維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）造船廠，登上新建的航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford）。他穿著橄欖色軍用夾克，戴上軍方便帽，對海軍官兵表示，他希望美國軍方擁有世界最精良的裝備。

本周稍早川普建議今年國防經費比去年增加540億美元，使得國防部的預算增至6030億美元，他並表示，希望推動美國歷史上最大規模的軍事建設，以補強他所謂實力耗損的軍力。

川普表示，他希望美國海軍恢復擁有12艘航空母艦的規模。美國海軍目前有10艘航空母艦。

他說：「我剛和海軍與企業領袖談過，討論了我著手大舉擴展我們整個海軍艦隊的計畫，包括我們所需要的12艘航空母艦。」這番話贏得熱烈掌聲。

他又說：「我們也需要更多飛機，現代化的戰力以及更大的軍力水準。此外，我們還必須大舉改善網路戰力。」

至於增加的預算要如何分配給不同的軍種，以及那些武器計畫將取得優先，都還是問題。

去年選戰期間川普曾表示，他將增加陸軍的兵力，以及把海軍艦艇總數由275艘增加到350艘。但相關時間表和確切支出還不清楚。

川普今天說：「我們將很快擁有世界最精良的裝備。我們將讓我國軍隊有所需工具可以預防戰爭，如果必要時，進行戰爭而且只做一件事。你們知道是什麼事嗎？就是贏得勝利。」

他表示，興建福特號航空母艦與其他新的艦艇，將讓「美國國威遠揚」。

川普說：「希望我們不會必須使用這些軍力。如果有必要，他們（對手）就麻煩大了。」

美聯社報導，福特號是美國海軍下一代航空母艦的第一艘，據料可容納2600名官兵，建造經費數度超支，最後耗資129億美元，進度也幾度延後，可望在今年服役。1060303

(中央社)