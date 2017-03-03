龍捲風襲美中西部 釀4死

被龍捲風吹襲的地方，房屋倒塌，慘不忍睹。(圖片取自推特)

美國中西部遭龍捲風襲擊，除了房子毀壞，還造成多人喪命。由當地週二晚至週三早上，中部許多個州被龍捲風或風暴吹襲，最新消息指出，死亡人數達到4人。

風暴預測中心表示，這次風暴系統朝大西洋中部和新英格蘭南部撲來，這種風暴通常出現在3月底和4月初，但由於今年這些地區異常溫暖所以提前出現。

這次的龍捲風席捲美中西部的五個州，包括伊利諾州、密蘇里州、田納西州、印第安那州和愛荷華州，估計至少有二十幾個個龍捲風。其中受災最嚴重的是伊利諾州。而這些龍捲風，時速高達249公里的旋風夾帶暴雨和冰雹襲擊多地。

(中時電子報)