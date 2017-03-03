美股下挫 Snapchat母公市上市飆漲44%
美國股市今天下挫，歐洲主要股市則幾乎持平，在本周稍早大漲之後，投資人暫時停下來喘口氣。社群媒體Snapchat母公司Snap股票上市首日大漲44%，成為華爾街股市最大亮點。
分析師表示，美國股市昨天大漲超過1%，三大指數都創新高紀錄後，今天行情回檔在預料之中。
道瓊工業指數終場下跌112.58點，或0.53%，收在21002.97點。
標準普爾500指數下跌14.04點，或0.59%，收在2381.92點；那斯達克指數下跌42.81點，或0.73%，收在5861.22點。
華爾街股市今天聚焦社群媒體Snapchat母公司SnapInc首次公開發行（IPO）的表現，結果Snap股票上市首日大漲44%，收在每股24.48美元。
Snap這次釋股預定募資達34億美元，是臉書（Facebook）2012年上市以來美國科技公司最大規模IPO。
這家總部在加州的新創公司昨天宣布這次釋股定價每股17美元，使得公司市值達到240億美元，而且隨著今天股價暴漲將再升高。
分析師對Snap的前景看法分歧，這家公司是否能模仿臉書的成功範例，或是將終結在科技股的垃圾場，引發激烈辯論。
研究機構eMarketer的分析師威廉森（Debra Williamson）表示，Snapchat就像早期的臉書一樣造成轟動。她認為這家公司在根本上改變了通訊，而且鎖定對新科技極為重要的年輕人市場。
根據Snap資料，每天有1.58億人使用Snapchat通訊軟體，每天創造25億則照片訊息。這家公司2017年的營收可望達到9億3600萬美元。
不過，有些分析師對Snap持懷疑看法，並舉出另一社群媒體推特（Twitter）的例子佐證。推特2013年IPO以來，用戶基礎僅微幅擴增，如今股價遠低於當時的發行價格。1060303
(中央社)
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