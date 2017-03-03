村上春樹新書提南京大屠殺 日本反應是…
日本暢銷作家村上春樹的最新長篇小說《殺了騎士團長》（騎士団長殺し，暫譯）上月24日在日本發售，引起書迷逢狂搶購，有部分日本書迷對於內容提及南京大屠殺的歷史，還寫到中國有40萬人罹難，相當不滿，還揚言要把書扔掉。
《騎士團長殺人事件》相關內容寫到，「1937年7月7日，盧溝橋事變發生，日本與中國正式開戰。同年12月在那兒發生了重要的事件。」「日本軍由於無暇管理戰俘，對戰降的軍隊和當地民眾實行了大規模的屠殺......有說法是中國人的死亡數是四十萬，也有說法是十萬人，但是四十萬人和十萬人之間到底有什麼區別？」
就是這些文字引起軒然大波，許多網友認為村上春樹根本誇報死傷數字，甚至還有人堅稱沒有南京大屠殺，一切都是憑空捏造。還有人認為村上春樹是為了贏得諾貝爾文學獎，獲得中國方面的支持，才捏造事實來煽動人心。
(中時電子報)
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