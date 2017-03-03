催情食尚 「莓」飛色舞

晶華酒店的〈法式經典草莓慕斯蛋糕〉，採用德國無鹽有機奶油(German butter)作慕斯，口感輕盈。（圖／台北晶華酒店）

晶華酒店的〈草莓海綿蛋糕〉，是將全蛋拌入日本紫羅蘭麵粉及日本皇室御用的上白糖當中，烘焙出具有黃金比例、蓬鬆軟綿的戚風蛋糕。（圖／台北晶華酒店）

除了草莓蛋糕與甜點外，漢來飯店糕餅舖並推出〈草莓堅果巧克力〉，單片售價80元。（圖／漢來大飯店）

〈ROYCE'〉的〈威化巧克力-草莓〉，是將新鮮草莓冷凍後磨成粉，混合草莓奶油製成4層內餡，再以牛奶巧克力包裹。（圖／city'super）

草莓盛產季節，MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店亦用草莓設計不同點心推出〈戀愛莓果午茶時光〉單人下午茶組。（圖／國泰商旅）

3月14日白色情人節將屆，由於此刻正值春天草莓盛產季節，除觀光飯店與異國餐廳烘焙點心房，都會以草莓為主題推出季節糕點以廣招徠，烘焙蛋糕與巧克力商家也會推出「草莓系」商品，欲藉草莓甜酸交織、艷紅欲滴的特色搶攻「愛戀商機」，選擇非常多樣。

這個春天，包括台北晶華酒店、國泰商旅旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店、高雄漢來大飯店，以及亞尼克菓子工房和citysuper獨家引進來台的日本北海道知名巧克力〈ROYCE〉，都推出有形色味獨特的「草莓系」商品。3月14日白色情人節將屆，你，想到了「莓」？

草莓的顏色和那宛如心形的樣貌，以及甜甜酸酸的滋味，使這種水果和愛情產生了連結。同時，草莓被形容為「上帝專和女性創造的水果」。天下有情人如果把攻瑰或草莓送給心儀的對象，則就像拿了一把愛情的鑰匙，將順利打開「愛情之門」。而以草莓作甜點，更易取悅芳心，傳遞浪漫。

台北晶華酒店點心房主廚涂彥緯，這個春天就選用苗栗大湖草莓、搭配純熟精湛的好手藝，以《草莓戀愛交饗曲》主題設計出10款草莓系列甜品與特調飲料。其中的〈法式經典草莓慕斯蛋糕〉很有特色，涂彥緯用搗碎開心果仁的酥脆焦糖檸檬手指餅乾(Ladies fingers)取代傳統的海綿蛋糕體，並在層疊的糕體中穿插新鮮的草莓、草莓凍以及法式慕斯林奶油餡(Mousseline cream)，透過繁複工序成就誘人美味。

晶華的〈草莓海綿蛋糕〉也非常值得推介，這款用「麵粉界香奈兒」之稱的日本紫羅蘭麵粉及日本皇室御用的上白糖作出的戚風蛋糕，糕體內悉心地淋上以新鮮草莓丁、結合石榴糖漿及蔗糖特調而成的草莓糖水，接著交替舖上新鮮草莓丁、風乾草莓塊及櫻桃白蘭地醃漬草莓片，堆砌成口感豐富多元的五層蛋糕。入口綿密、甜而不膩，鬆軟濕潤、耐人尋味。

高雄漢來大飯店糕餅小舖於即日起至3月14日推出「莓好」系列甜點，點心主廚古建隆嚴選飽滿鮮甜的大湖草莓，推出6款精緻誘人的法式蛋糕以及日式創意巧克力。其中的〈戀戀草莓奶香麵包〉頗具特色，主廚在鬆軟的麵包裡夾入特調的綿密的鮮奶油和滿滿的新鮮草莓，味道甜酸有致、口感柔順，最重的是每個售價只要80元，不用花大錢就能傳達心意啦。

國泰商旅旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店1F〈URBAN331〉餐廳，於即日起至3月底止推出咬文嚼字、每組700元的的〈凜冬春情 戀愛莓果午茶時光〉單人下午茶套組，廚師用新鮮草莓製成多款精緻甜鹹點，並首度與百年英式經典立頓極品爵士茶合作，凡消費套組即可獲得「立頓極品爵士茶」茶袋組，搭配「有你真好」活動，凡四人同行更可享一人免費之優惠。

幕軒飯店的草莓系點心包括有：〈奶油草莓捲〉、〈草莓泡芙〉、〈香蕉草莓派〉，以及〈香煎干貝草莓莎莎〉等，飯店並標榜用精緻可愛的外表「迷惑芳心」。

去（2016)年全年共售出168萬條〈亞尼克生乳捲〉的亞尼克菓子工房，這個季節也推出門市限定推出街〈亞尼克生乳捲－鮮採草莓〉，將整顆豐碩甜美的大湖高冷高山草莓完整包覆於清爽的生鮮奶油內餡，是蛋糕之外另一選項。

〈ROYCE〉在草莓季亦有多款草莓限定品上市，〈「纖薄巧克力-綜合莓味〉是厚度只有3毫米的薄片巧克力中，加入紅莓和藍莓的甜酸果醬，多層次濃郁口感很有特色。〈威化巧克力-草莓〉是將新鮮草莓冷凍後磨成粉，混合草莓奶油製成4層內餡，再以牛奶巧克力包裹，成有著自然甜味、鬆脆口感的威化巧克力。

(工商)