竹北泡棉廠凌晨大火 鄰居半夜疏散

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新竹縣竹北市新興路上1間泡棉工廠，3日凌晨2點半左右，突然發生大火。（陳育賢翻攝）

竹北泡棉工廠大火廠房付之一炬。（陳育賢翻攝）

竹北泡棉工廠大火廠房付之一炬

新竹縣竹北市西區新興路上1間泡棉工廠，3日凌晨2點半左右，突然發生大火，疑因廠房內堆放大批易燃物與泡棉成品、半成品，火勢竄燒猛烈，整個廠房立即陷入火海，由於緊臨廠房旁即有民宅，情況一度危及，居民也都擔心的紛紛疏散離開家中。

消防隊趕到現場灌救，所幸現場並未有人員受困受傷，經搶救至清晨6點多，只剩下部分殘火在處理中，火警發生原因及損失正由消防局火調科鑑識及廠商估算中。

(中時)