徐黛妮「心境之旅」攝影個展！3／3德拉瓦登場
用攝影記錄生活！從一張張的相片裡發掘活躍的的生命力！藝文工作者徐黛妮首次攝影個展即將於3月3日在德拉瓦州威明頓市開展。徐黛妮旅居美國多年，常年從事藝文創作及協助推廣台灣文化。此次攝影作品，是徐女士2015年訪問我中美友邦瓜地馬拉期間拍攝。
徐女士訪問瓜國期間，被古色古香的城市氛圍、馬雅文化薰陶的古蹟遺址所感，拍攝了近百張有別於傳統地景風貌、人物風情，讓人乍看以為是繪畫，既微觀又宏觀的特殊攝影作品。
此次展覽特別挑選17張以瓜地馬拉為背景的攝影作品，例如「安地瓜/Antiqua」、「遇見米羅/ Encounter with Miro」、「愛/Love」等。
展覽主要由文化部贊助，駐美國代表處台灣書院歡迎大家3月3日至5月26日期間踴躍前往參觀，展覽期間每月第一個周五下午5時30分至晚間8時整，另搭配威明頓市「Art Loop Wilmington」專案，由威市市政府提供免費接送巴士。
徐黛妮「心境之旅」攝影展
開幕茶會：4/7（五）下午5時30分至8時30分
地點: Colourworks Photo Art Space/1902 Superfine Lane Wilmington, DE 19802
展期：3/3至5/26，周一至周五08:30AM-05:30PM
「Art Loop Wilmington」專案：3/3（五）、4/7(五)及5/5（五），下午5時30分至8時整。
(中時電子報)
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