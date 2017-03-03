芭蕾女伶PK魚子醬　和逸、文華東方跨界食尚拚場

台北文華東方酒店在〈青隅〉推出的「鑽白魚子下午茶饗宴」，是用珍稀的魚子醬為靈感，精心打造各式繽紛誘人的美點。（圖／台北文華東方酒店）

〈鑽白魚子香草蛋糕〉，將一顆顆晶瑩的鑽白魚子，幻化為舌尖的夢幻綺想。（圖／台北文華東方酒店）

台北文華東方酒店〈青隅〉，是貴婦名媛最愛的下午茶去處。（圖／台北文華東方酒店）

國泰商旅攜手Salvatore Ferragamo，在HOTEL COZZI和逸飯店聯名推出「芭蕾女伶雙人下午茶套餐」，凡消費即贈限量香氛小禮。（圖／國泰商旅）

「芭蕾女伶雙人下午茶」餐點設計靈感源自，芭蕾女伶經典名言：「My Life is a Play人生就像是一齣戲」。（圖／國泰商旅）

「芭蕾女伶雙人下午茶」餐點設計靈感源自，芭蕾女伶經典名言：「My Life is a Play人生就像是一齣戲」。（圖／國泰商旅）

「My Life is a Play」（人生如戲），這是知名電影《黑天鵝》中女主角芭蕾女伶說出的經典台詞。現在國泰商旅將與義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo跨界合作，在國泰商旅旗下HOTEL COZZI和逸飯店推出「芭蕾女伶雙人下午茶套餐」，下午茶的所有餐點標榜都是由主廚以電影中芭蕾女伶在不同時期的面貌為靈感創作，希望藉此爭取客人青睞。

「跨界」風潮不只在時尚精品圈流行，近年也吹向了餐飲美食界，精品時尚品牌為打開更寬廣通路，並提高品牌市場能見度，而觀光飯店則為提供客人有別傳統的用餐體驗，於是兩造跨界攜手、推出聯名美食的例子，這幾年在台灣也屢見不鮮。

國泰商旅即與義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo合作，即日起至3月19日在HOTEL COZZI和逸飯店推出的「芭蕾女伶雙人下午茶套餐」，就是為搶攻3月14日白色情人節商機而規畫，除了享用主題式下午茶，凡消費即贈限量香氛小禮。無獨有 偶，台北文華東方酒店則與瑞士頂級保養品牌la prairie首度跨界攜手合作，即日起至3月底於館內〈青隅〉推出「鑽白魚子下午茶饗宴」，，凡享用下午茶的貴賓，可獲贈限量la prairie鑽白魚子系列精美小禮。跨界食尚下午茶大PK，挑逗著名媛貴婦的味蕾。

「芭蕾女伶雙人下午茶套餐」中每樣甜點都代表著女伶不同時期的多種樣貌，如〈粉紅淑女甜心杯〉象徵Salvatore Ferragamo該系列最經典熱銷的芭蕾女伶淡香精，以粉色草莓慕斯堆疊濃郁奶凍及覆盆莓凍，甜蜜滋味宛若少女般甜美浪漫。〈肉桂慕斯佐芒果淋醬〉、〈檸檬起司長指泡芙〉及〈手作檸檬塔〉，多層次的口感清新奢華，如同典雅伊人淡香精，優雅卻不失精緻。而〈紅酒洋梨佐黑醋栗凍〉與〈鏡面巧克塔〉，風味濃郁醇厚，詮釋著女孩的黑暗面，探索每位女孩內心最深藏的秘密，猶如玄魅伊人淡香精，大膽且無法預測。

為了勾起女孩們對蝴蝶結的愛戀，HOTEL COZZI和逸飯店並精心打造一款以芭蕾女伶瓶身為設計的蛋糕，以紅橙慕斯夾甜柑橘餡交疊出酸甜滋味，外層輕輕淋上白巧克力，珠寶盒般的外觀展現女孩可愛俏皮的一面，不僅適合列入情人節女友禮物清單，也是姊妹淘聚會的下午茶首選。

「芭蕾女伶雙人下午茶套餐」每套800元+10%，須提早2天前預訂。3月14日白色情人節當天特別舉辦情人節專屬活動，和逸飯店兩館前5名預訂並消費之貴賓，即贈芭蕾女伶系列迷你香水乙組。

台北文華東方酒店〈青隅〉推出的「鑽白魚子下午茶饗宴」，是由法籍甜點行政主廚瑞‧鐸彥 (Gregory Doyen)揮灑創意，以珍稀的la prairie鑽白魚子系列產品所用的「Oscietra白鱘魚」魚子醬為靈感，精心作出各式繽紛誘人的美點。讓一顆顆晶瑩的鑽白魚子，幻化為舌尖的夢幻綺想。

如〈栗子香草奶霜佐新鮮藍莓〉靈感來自〈蒙布朗〉，主廚運用口感濃郁滑順的栗子泥搭配幸福感滿點的香草奶餡，其內還有新鮮藍莓點綴，品嘗時使用小湯匙輕敲鋪覆在玻璃杯上的巧克力片後由下往上舀取，所有風味交疊出美妙的滋味，在味蕾上演奏出和諧的協奏曲。而〈黑醋栗庫利佐香緹麗奶油〉有如珍珠般潔白典雅的外型，內餡是馥郁酸甜的黑醋栗庫利搭配香草鮮奶油，在舌尖激盪出酸甜交織的完美口感。

〈70%苦甜巧克力奶霜襯柑橘庫利〉下層以黑巧克力製成的香酥塔殼，中間填入濃郁的巧克力奶餡，上層則飾以反射著誘人光澤的柑橘庫利，一入口，口感滑嫩的庫利便在口中化開，柑橘與巧克力搭檔演出，迷人滋味瞬間縈繞口腔，極致享受讓人一試傾心。〈香草檸檬奶霜泡芙襯珍珠脆球〉則是在香酥的菠羅泡芙填入酸甜滑順的檸檬奶餡，加上泡芙上方以白巧克力製成的珍珠脆球錦上添花，濃郁的質感在口中久縈不散，讓視覺與味覺都是極致享受。

凡到文華東方〈青隅〉享用下午茶的貴賓，可獲贈限量la prairie鑽白魚子系列精美小禮 。讓味蕾盡享甜蜜洗禮時，也讓肌膚感受豐盈滋養，每位1,300元+10%起。除上述下午茶外，酒店亦於文華餅房推出「la prairie鑽白魚子香草蛋糕」，每個5吋、售價為1,350元，凡購買即贈送魚子美顏豐潤精華霜5ml。

(工商)