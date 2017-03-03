網拍女模遭殺害棄屍南港 嫌犯盜刷台中落網

圖為被害女模。（郭吉銓翻攝）

女模父親曾告誡外拍工作危險，仍不幸被害。（郭吉銓翻攝）

圖為女模陳屍之南港大樓外觀。（郭吉銓攝）

圖為女模陳屍之南港大樓外觀。（郭吉銓攝）

圖為警方正調閱大樓地下室監視器。(郭吉銓攝）

圖為警方正調閱大樓地下室監視器。(郭吉銓攝）

警方找到被害人陳姓女模的手表，程嫌無法交待為何持有陳女財物，在警方偵破心防後，才坦承犯案。（盧金足翻攝）

24歲陳姓外拍女模，花漾年華卻慘遭程嫌殺害，陳屍在台北南港區一處廢棄商場附近。（盧金足翻攝）

程嫌預謀誘騙陳姓女模至台北南港區八德路一處廢棄商場徒手勒斃，棄屍附近隱蔽處所。（盧金足翻攝）

警方在飯店房間抽屜內找到陳姓外拍女模的手機殼。（盧金足翻攝）

因為1支手機，破獲外拍女模遭勒斃命案！台中市警察局第6分局2日上午8時許接獲某飯店員工報案，指在員工電梯旁備品間外拾獲一隻手機，警方調查，手機所有者是名陳姓女子，家屬已報失蹤，經調閱飯店監視器發現，是飯店一名程姓男房客所丟棄，遂在房門外埋伏守候，等程嫌中午準備退房時進行盤查，並赫然發現23歲的程嫌是性侵通緝犯。

警察局昨天上午8時15分接獲某飯店員工報案，稱於員工電梯旁備品間外拾獲失蹤人口之手機，警方即調閱飯店監視器發現，係投宿於該飯店的程姓房客丟棄，遂於房門外埋伏守候。當程嫌在中午12時45分許準備退房時，警方趨前盤查，發現24歲的程嫌為身負多項院檢發布的通緝犯，遂帶返偵辦。

台中市政府警局陳嘉昌局長研判陳女恐遭不測，基於人命關天，立即指示第六分局及刑事警察大隊、刑事鑑識中心共組專案小組全力偵辦，過程中，察覺程嫌及同行22歲梁姓女友神色緊張、言詞閃爍，認為其後必有隱情。隨後又於程嫌退房後的房內垃圾桶，發現24歲失蹤人口陳女的身分證件、健保卡等個人物品，程嫌及梁女向警方表示，陳女為梁女認識約2年的女友，現職為外拍模特兒，因需尋求工作機會商請程嫌介紹，雙方均透過臉書聯繫。

但程嫌對其隨身攜帶陳女所有的手機及金融卡均無法交代來源且說詞反覆，也無法指述陳女所在何處、狀況為何，甚至避重就輕，企圖混淆警方偵辦方向。

警方調閱相關資料抽絲剝繭分析研判，識破程嫌所言有諸多矛盾之處，終突破程嫌心防，向警方坦承因缺錢花用，假藉網拍工作名義，預謀誘騙被害人至南港區八德路一處廢棄商場，徒手勒斃被害人並強盜其身上財物，棄屍現場附近隱蔽處所，警6分局會同台北市政府警察局南港分局前往該處會勘發現遭棄屍的陳女。

警方指出，程嫌犯案後即盜刷被害人金融卡與女友搭程高鐵南下台中投宿飯店，因程嫌所丟棄的被害人手機，家屬不斷撥打為飯店員工發現，報警處理，警方迅速到達並調閱監視器始鎖定程嫌，才得以於程嫌及其女友退房離去之際一舉查獲，全案依強盜殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲許多青少年涉世未深，在資訊不明的情況下，很容易讓有心人士進行詐騙或犯罪。求職者多蒐集應徵公司資訊、所在地點；請朋友、家人陪同面試；檢視應徵公司徵人廣告內容，提高警覺、小心受騙。

求職時注意不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不飲用及不違法等工作原則。在瀏覽網路資訊，或被通知拍照試鏡時，更應謹慎小心，多與朋友、家人討論，或找朋友陪同前往，以避免有心人士趁虛而入。

(中時)