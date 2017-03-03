創意獲好評！台工藝精品進軍「新加坡國際家具展」

大器創意-間關。（工藝中心提供）

好的家具能改變一個家庭氣氛，美麗的家具也是一個完美藝術品，在世界歷史裡佔了重要地位！而台灣擁有創意力極高的設計師，他們的工藝精品進軍「新加坡國際家具展•NOOK亞洲」獲得好評不斷！用文創、藝術為台灣爭光！

木趣設計-日出膠台。（工藝中心提供）

新加坡國際家具展與東協家具展（IFFS/AFS），為亞洲首屈一指的採購平台和設計主導型展會，是東協區域和國際企業打入全球市場最有特色的管道，亦是觀察國際流行設計趨勢、東西方家具設計理念交流的一大盛會。

匠藏工坊-竹花燈籠。（工藝中心提供）

國立台灣工藝研究發展中心（已下簡稱工藝中心）將於3月9日將率領優質工藝廠商，前往新加坡參加為期4天的「2017新加坡國際家具展」，讓參展廠商與設計師有發表新創作品技術與吸收新知的交流機會。

凌晨工作室-小森林鏡子組。（工藝中心提供）

已屆30多年歷史的新加坡國際家具展，以「設計」為主軸，展出各國設計與質感兼備的產品，今年更是規劃新的「Nook亞洲」主題，將高品質且多元化的參展廠商另整合成一個主題展館，把家具、室內裝飾配件、居家用品與工藝等精緻商品廠商凝聚一起。

去年（2016年）的新加坡國際家具展總共有423家來自全球29個國家的參展商，為觀眾帶來精美絕倫的各式藝術品，吸引了92個國家的20,343位的專業買主和87個專業買家團，逐漸轉變成為一個引領設計流行趨勢及啟發設計靈感的聖地，去年的買主數量更是成長8%，其中25%來自歐美洲，是亞州地區尋求歐美客的一大亮點的展會。

鴻福陶藝坊-地心引力（左）、太平藍-藍染口金包（右）。（工藝中心提供）

工藝中心今年次首度規劃前往「2017新加坡國際家具展」，以「享家」為主題策劃台灣形象館，運用頂級精品工藝營造愉悅的生活氛圍，讓來到展館的觀眾有如回到自己最溫暖的家般，讓人忍不住想即刻把現場的精品工藝帶回家妝點成最美麗的景緻，與親愛的家人共享。

工藝中心許耿修主任（左五）與參展工藝家合影。（工藝中心提供）

本次透過公開徵選而獲補助參與展出的優質廠商團隊包括有：獲得2015台灣優良工藝品-良品美器獎的「凌晨工作室」、擁有近40年創作功力的「天目熒星」、致力於將木頭樂趣極大化，並融入台灣特色的「木趣設計工作室」。

此外還有曾受邀前往法國設計師週參展的「天目熒星」、獲義大利 A’ Design Award 銀獎的「大器創意」。多次榮獲台中市十大伴手禮首獎及評審團大獎的「太平藍」與發展各式原創的蒙特梭利相關教材的「江口設計」等七家工藝品牌。

(中時電子報)