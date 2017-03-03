3月3日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●世新招陸生 獨派硬作文章

世新大學傳出被陸方要求簽署「課程不得涉及政治敏感活動」的承諾書，內容包括「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關一中一台、兩個中國、台灣獨立等方面活動。教育部長潘文忠昨表示已違反《兩岸人民關係條例》，要究責處罰。

●退將損國家尊嚴 奪終身俸

為防退將登陸行為影響社會觀瞻，行政院長林全昨天與民進黨立院黨團會商後拍板，未來中將以上、政務副首長、情治人員等文武涉密人員，若登陸參加政治活動，有損國家尊嚴，最重領月退者可剝奪終身俸，領一次退者處罰鍰50～300萬元，受罰者都追繳勳獎章。

●彭淮南：新台幣改版？任內不可能

現行新台幣如果要改版，至少須付出500億元代價！中央銀行彭淮南昨日表示，估計如果所有鈔幣全部回收，至少要花6年時間，所耗費成本約500億元。其中，鈔券改版估計要花費成本113億元、硬幣改版要372億元，再加上其他的相關作業成本，合計至少約500億元。

重點要聞

●慈父撞車亡 留2弱女

難捨慈父！台中市單親爸爸林杰森為扶養一對智能障礙雙胞胎女兒，晚上當保全，白天還兼職直銷和房仲，他前天深夜上班前告訴長女：「胸口很悶！」仍強忍不適駕車上班，途中卻因心肌梗塞昏迷自撞分隔島，送醫不治。林的長女一度在臉書祈求：「爸爸是很重要的，希望爸爸平安！」後得知父親過世，她在殯儀館痛哭：「爸爸回天堂了！我沒有爸爸了！」令人鼻酸。

●清泉崗染毒 馮世寬竟自評100分 立委：社會無法接受

空軍清泉崗基地發生53包疑似安非他命毒品丟包案，受複檢的27名官兵，卻有8官兵竟驗出一級毒品海洛因。曾自評「一百分」的國防部長馮世寬昨在立院接受媒體詢問給清泉崗部隊打幾分時，馮說，「還是一百分」，一百分部長應帶出一百分部隊。對馮的回答，藍委江啟臣質疑，三級毒品就可能打垮國軍，何況一級毒品，國防部是不是想撐過去了事？綠委王定宇認為，馮基於相信部屬願給他們一百分，但社會大眾應無法接受，國防部要盡快想辦法防止毒品在軍中氾濫。

●李亞萍當教授 比登台緊張

李亞萍今年初被爆獲台北海洋技術學院私聘當教授，每周上班九小時、還每月爽領六萬元，事後她氣到揚言請辭。但昨大逆轉，她下午帶兒子余祥銓現身教第一堂課。面對外界質疑教授資格，她坦然說：「這是應該的，外界對藝人觀感都是我們肚裡沒墨水。」也有網友指余祥銓是李亞萍安插的領薪助教。但該校主秘張仕賢表示李亞萍是兼任專技教授，薪資以一小時七百九十五元鐘點費計算，一周上四堂，三月薪資為一萬五千九百元，余則是李個人助理，校方沒給薪水。

重點要聞

●林全拍板！ 退將赴陸 政治行為設規範

日前因退將前往中國大陸出席官方政治性活動，引發爭議，行政院擬妥「兩岸人民關係條例」修正草案進行規範，行政院長林全昨與民進黨立委討論後大致拍板，根據修正草案，各機關退離職人員赴陸，禁止參加大陸領導人主持的活動，並不得有妨害國家尊嚴的行為，違者最重將可處三百萬元罰鍰，或將月退俸全數追回。

●台幣升值空間 3月以後變小

中央銀行總裁彭淮南昨天表示，今年三月美國聯準會很可能會升息，因為美國聯邦利率期貨押注聯準會在三月升息的比率，本周三已經從原先的三成升高到超過八成以上，這代表聯準會在三月升息機率非常高。

●先揪安毒！緝毒犬恐進清泉崗

台中地檢署偵辦空軍清泉崗基地毒品案，前晚傳訊廿六名接受採尿複驗毒品的官士兵，他們都否認吸毒，多數辯稱曾服用感冒液，訊後都被請回；檢方為慎重起見已分別採毛髮送驗，不排除帶緝毒犬進入清泉崗履勘，重建現場。

重點要聞

●陳師孟：用監察權掃除司法敗類

司法改革國是會議正進行各分組會議，司法改革受到國人關注，監委補提名人、前總統府秘書長陳師孟昨天在總統府介紹補提名人的記者會表示，司法至今仍然是保守反動勢力的最後防線，「監察權如得以順利行使，將是提供司法敗類退場的機制」。

●退將赴中違規 最重取消終身俸

為規範軍事將領及涉密政務官離退職後前往中國，行政院長林全昨與民進黨立委舉行便當會，就政院版兩岸條例的修法交換意見，退將或政務官赴中國將管制至少三年，並將增加情治人員納入管制，若有違反者或損及國家尊嚴，最重處分是剝奪其終身俸，若領一次退者，最重罰三百萬元，並追繳勳章或獎章。

●習打貪喊假的…中國人大政協富豪俱樂部 資產暴增5.3兆元

中國共產黨中央委員會總書記暨中國國家主席習近平四年前上台矢言「反腐打貪」與消滅貧窮，總部設於中國上海的「胡潤百富」集團數據卻顯示，中國全國人民代表大會與中國人民政治協商會議逾五千名委員的前百富，身家一律十億美元（約台幣三一○億元）起跳，總資產更從四年前的一．八四兆人民幣（約台幣八．三六兆元）暴增至約三兆人民幣（約台幣十三．六兆元），增幅高達六十四％，全國民眾望塵莫及。

(中時電子報)