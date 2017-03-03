《時來運轉》運彩報報之 日本甲級聯賽開季 抓冷好時機

日本甲級聯賽(J1)開打，其中聯盟球隊新潟天鵝足球隊一行55人，1月曾訪問高雄。圖為足球女粉絲上前簽名、合影。(中央社資料照)

日本J1聯盟球隊新潟天鵝足球隊一行55人，1月中抵達高雄，足球迷們雀躍不已，紛紛上前簽名、合影。(中央社資料照)

日本甲級聯賽(J1)上週開鑼，上賽季冠、亞軍球隊首輪都踢到鐵板，適逢亞洲冠軍聯賽同時開踢，有參賽的球隊蠟燭兩頭燒，4隊就有3隊在首輪聯賽失分，情況是不是和參加歐洲冠軍聯賽的球隊類似？加上剛開季各隊的狀態未必調整到最好，此時抓冷門正是最佳時機。

J1本季參加亞冠聯的球隊是鹿島鹿角(上屆第一循環冠軍及總冠軍)、浦和紅鑽(上屆第二循環冠軍)、川崎前鋒(年度總積分第二)、大阪飛腳(年度總積分第四)。大阪飛腳需要從資格賽打起，因此比較早作開季準備，也順利以3：0淘汰馬來西亞柔佛DT晉級小組賽。

4隊在亞冠聯小組賽起步都不錯，浦和紅鑽客場4：0大勝西雪梨流浪者、鹿島鹿角主場2：0輕取蔚山現代、大阪飛腳客場3：0拿下阿德雷德聯、唯一失分的是川崎前鋒，主場1：1踢平水原三星藍翼。

結果4隊回到國內聯賽，首輪即有3隊失分，川崎前鋒客場2：0小勝大宮松鼠是唯一獲勝隊伍；浦和紅鑽作客激鬥橫濱水手，錯失領先的大好形勢，2：3落敗；鹿島鹿角主場0：1不敵FC東京；大阪飛腳主場對陣甲府風林，靠著老將今野泰幸補時階段建功，才以1：1險平對手。

4隊週中又有亞冠聯小組賽，浦和紅鑽主場5：2輕取FC首爾、鹿島鹿角客場1：2敗給蒙通聯、大阪飛腳主場竟然1：4慘敗給濟州聯、川崎前鋒作客也只能1：1踢平東方體育會。

川崎前鋒遠征香港雖然踢平，但收起了主力中村憲剛，隊長小林悠也只替補上陣，周日回J1主場對鳥栖砂岩，可看好拿下開季2連勝。浦和紅鑽連續3場比賽主場作戰，免去舟車勞頓之苦，陣中的巴西前鋒拉斐爾席爾瓦近況極佳，加上李忠成、武藤雄樹和興梠慎三等前鋒在亞冠都取得進球，主場迎戰升班馬大阪櫻花，兵多將廣的紅鑽也可稍稍看好。

相比之下，在亞冠聯吞下敗仗的鹿島鹿角，作客對甲府風林可能會有不少麻煩，上賽季甲府在主場3：3踢平鹿島，並不落居下風。大阪飛腳作客柏雷素爾是4隊中唯一不被賭盤看好的，賠率接近平手盤但稍稍偏向柏雷素爾，一來大阪飛腳踢完亞冠聯又要作客，二來柏雷素爾近7次對陣大阪飛腳6勝1敗，儼然是飛腳的剋星，有主場優勢當然值得捧場。

(中時電子報)