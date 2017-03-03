巴西涉貪建商：捐非法資金給總統候選人
巴西石油公司貪瀆案主要涉案企業Odebrecht建設公司前總裁馬塞羅表示，2014年曾以未申報方式捐出巴西幣1.5億元給正、副總統候選人羅賽芙和泰梅爾，作為選舉資金。
巴西新聞網站G1報導，馬塞羅（Marcelo Odebrecht）昨天在高等選舉法院供稱，2014年透過「2號櫃台」（未申報）方式支付巴西幣1.5億元給競選連任的正、副總統候選人羅賽芙（Dilma Rousseff）和泰梅爾（Michel Temer）。
馬塞羅指出，部分款項在國外付給工黨廣告宣傳形象設計師桑塔納（Joao Santana），而羅賽芙對這一切知情。
其中5000萬元與時任財政部長曼蒂嘉（Guido Mantega）敲定，作為政府頒布嘉惠建設公司臨時措施的交換條件。
馬塞羅的供詞證實，2014年他曾與現任總統泰梅爾開會討論有關捐給巴西民主社會黨的選舉獻金，但否認與時任副總統的泰梅爾論及有關金額。
馬塞羅指出，巴西民主社會黨籍總統候選人尼佛斯（Aecio Neves）、當時屬巴西社會黨及正、副總統候選人康伯斯（Eduardo Campos）和席瓦（Marina Silva）也接獲建設公司的資金，但未說明是透過1號櫃台（正式管道）還是2號櫃台。
羅賽芙去年遭國會彈劾下台，今天發布聲明否認曾批准透過2號櫃台方式支付其總統選舉費用。
巴西總統府「高原宮」則表示，馬塞羅的供詞證實泰梅爾之前的說法。1060303
(中央社)
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