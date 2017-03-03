里約嘉年華 每4分鐘1名婦女遭暴力侵害

我要評比

巴西里約熱內盧軍警報告指出，過去5天的嘉年華狂歡節慶，州內平均每4分鐘就有1名婦女遭受暴力侵害。

「環球日報」（O Globo）報導，2月24日上午8時至3月1日上午8時，里約軍警報案中心共接獲1萬5943通報案電話，其中2154通電話為針對婦女暴力案件，約占總數的14%。

另有1923通報案電話為妨礙安寧和工作，占總數的12%。

狂歡節5天內，共298人被抓，其中72人未成年，18人被法院下令逮捕。1060303

(中央社)