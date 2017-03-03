原來很有料！趙薇絲綢睡衣大露美胸
趙薇近年來升格當導演，能演又能導，加上投資有成，她儼然就是人生勝利組！不過向來優雅的她，鮮少走性感路線，但趙薇近日幫雜誌拍攝封面，穿上絲綢深V睡衣，竟難得大露奶，讓不少粉絲都驚呼「原來她這麼有料！」
趙薇雖然已經年屆40，可她保養得宜，不僅身材曼妙，膚況也相當良好，先前與范冰冰一同出席林心如婚禮時，三人的合照就被讚彷彿停在當年三個小姑娘的模樣。
這回趙薇替雜誌《時尚先生》拍攝封面照，走慵懶風格的她，換上絲綢緞面睡衣，深V滾蕾絲邊造型，難得讓趙薇大露半球，性感至極。除此之外，趙薇也在這回拍攝秀美腿，讓人再一次見識到她「依舊很有本錢」。
(中時電子報)
關鍵字：趙薇
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