《時來運轉》運彩報報之 棒球經典賽 冠軍投注夯

經典賽將要開打，中華隊力爭佳績。（本報資料照）

棒球經典賽各隊賠率表(截至3/1止)。(台灣運彩提供)

2017世界棒球經典賽將在下週開幕，這項四年一度的全球最高水準棒球國際賽，勢必吸引等待球季多時的球迷目光，賽事開打前各家運動投注更紛紛開售冠軍投注，希望能提前點燃熱潮，台灣運彩當然也不例外，喜愛棒球的彩迷已經可以進場！

根據截稿前資料，最被看好的球隊依序是：美國、多明尼加、日本，這三隊賠率都在5.00以下，曾創下賽會二連霸紀錄的日本實力強勁有目共睹，然而本屆卻沒有大聯盟球星的助陣。相較之下，雙雙徵召得到多位MLB一線好手力挺的美、多兩國，自然成為奪冠呼聲最高的隊伍。尤其是多明尼加恐怖的打線，擁有數名單季全壘打數超過20轟的球員，預料將成為各隊投手的嚴峻考驗。

但球是圓的！上週末如火如荼進行的亞洲區經典賽熱身賽中，日本武士隊才遭到中華職棒明星聯隊單場狂炸17支安打，最終以5比8輸球；也締造了自2000年後，日職全一軍陣容首度輸給中職或中華隊的紀錄。此外，世界排名第一的古巴也在稍早過境訪台的熱身賽中，曾敗給負責做靶的中信兄弟；除了說明我國棒球實力的一定程度，也再次證明了棒球場上無人能恆強的真理。

因此彩迷要注意了！投注前述三支熱門球隊固然勝出機率大，但相對的獲利空間也就沒有爆冷球隊奪冠時那麼多了。那麼有什麼球隊是值得注意的黑馬呢？來！筆者推薦委內瑞拉、波多黎各、墨西哥三支球隊。這三隊雖然陣容不若多、美、日完整，但仍有重要的投打戰力挹注，不無「一人英雄，隻手撐冠」的可能。像是委內瑞拉的頭號王牌「國王」賀南德茲（Felix Hernandez），大聯盟生涯累計154勝109敗，自責分率3.16極為優質，生涯總共359場先發中，2,415局投球送出2,264次奪三振，也經常在球季中演出完投完封，面對短期盃賽，絕對是委隊的強大武器。

建議彩迷適當分配資金，善用先前介紹過的冠軍投注保本策略，在甫開盤冷門隊賠率佳時購入標的，隨後再慢慢分散加碼熱門球隊，就有機會在經典賽開心贏錢。

(中時電子報)