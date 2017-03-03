吊嘎女童母挨轟「虐童」 六月：請還給父母帶小孩空間
藝人六月與李易婚後育有一子一女，更常在臉書分享育兒心得與媽媽經，不過日前「吊嘎女童」新聞在媒體曝光後，引發網友無情謾罵，甚至痛批女童母親「虐童」，這讓身為人母的六月頗為無奈，發文呼籲網友「請大家尊重孩子的親生父母」。
有網友在《爆料公社》PO出影片，影片中小女孩寒風僅著「吊嘎」坐在機車後面，但前座母親及男童卻穿著羽絨外套，這讓眾多網友看不下去留言撻伐，雖然事後母親喊冤「尊重孩子身體自主權」，但仍止不住網友怒火，對此六月則持不同看法，她表示現代人常憑照片就批評別人帶小孩方式，不僅不清楚對方家庭背景，也未清楚了解事情真相就開轟，因此呼籲大眾給孩子爸媽帶小孩的空間，除非是孩子處於危險狀況，否則請給予適度的尊重。
雖然此篇PO文仍有許多網友不認同，不過六月則是耐心與對方溝通，她表示如果真的認為不妥，應該是當下直接去問該名母親，而不是PO網讓大家「公審」，畢竟許多事情沒有碰到，是不能用自己想法去揣測他人。
(中時電子報)
關鍵字：六月
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