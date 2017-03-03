監委補提名 國民黨批民進黨赤裸裸的酬庸
總統府日前公布11位監察委員補提名名單，但民進黨過去就主張廢除考試院、監察院兩院為最終目標。對此，國民黨文傳會副主委唐德明認為民進黨一獲執政權，馬上提足提滿，一個名額都不浪費，攤開名單一看，絕對堪稱「赤裸裸的酬庸，無遮攔秀下限」，讓人嘆為觀止。
監察院11席監委缺額提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線。唐德明認為這一次監委補提名，清一色綠油油，受人矚目的有三大類：
第一類：民進黨辯護過的律師。像是楊芳婉為吳淑珍辯護、高涌誠為邱義仁辯護。第二類：對親民黨的政治後謝。感謝親民黨在大選時的側翼助攻，以及執政後的各類支援。第三類：酬庸民進黨過去的政務官和立委。其中最引人注目的是陳師孟。當初對於郭瑤琪的貪汙案，陳師孟說：不是我瞎眼，就是法官良心被狗吃掉。去年11月3日民進黨立委王定宇聲援郭瑤琪時說，等新監察委員上任，他將要求第一個調查檢察總長顏大和。
果然陳師孟現在被提名了，王定宇說，陳師孟表示過被提名監委後很樂意清除司法敗類。這難道不是挾國家名器、報個人私怨嗎？全國人民都該密切關注郭瑤琪案的法官和顏大和總長，看看是不是會被蔡政府政治迫害。
唐德明表示監委補提名就像是在照哈哈鏡，民進黨還可以更無遮攔地秀下限，不過，千萬不要忘記全體台灣人民都在看。網友也認為這根本是酬庸名單。
蔡英文去年曾在臉書粉絲頁提出四個改革方向，其中第4點就是避免酬庸，完善人事管理機制。網友則認為「政治人員都是說的很好聽，別再騙百姓了，都是為了利益，哪一位真的是為了很辛苦的百姓想呢？如果真是為百姓想，今天台灣就不會這麼慘了，尤其是勞工。」
(中時電子報)
文章來源：唐德明臉書
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