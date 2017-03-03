敘利亞再度奪回古城帕邁拉

帕邁拉古城2016年12月的景象。(美聯社)

敘利亞政府軍和俄羅斯軍隊再度從恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)手中，奪回敘利亞古城帕邁拉(Palmyra)，這是敘利亞第二次從IS手中奪回這個城市，去年3月IS戰士一度被趕出城外但當年12月又超到IS勢力佔據。

根據BBC報導，敘利亞政府軍和支持政府的勢力傳出在IS撤離帕邁拉後，已經深入這個古城的中心，正式再度從IS手中奪回帕邁拉。敘利亞駐聯合國大使Bashar al-Jaafari週四也證實這個消息，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)也傳出向俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)報告，敘利亞政府軍已在俄羅斯空軍的協助下奪回帕邁拉。

當地敘利亞人權觀察組織(Syrian Observatory for Human Rights)表示，敘利亞軍和IS的對戰中炮火隆隆，IS軍閥在撤出前還在該古城的多處埋下了地雷。

IS在2015年5月首次攻下這座古城以及鄰近城市Tadmur，在之後的10個月內摧毀多間廟宇、墓塔和拱門，包括具有2,000年歷史的貝爾廟(Temple of Bel)，IS認為這些神廟和雕像同等於偶像崇拜。2016年3月IS勢力被獲得俄羅斯支持的敘利亞政府軍趕出帕邁拉，但當支持政府的軍隊集中火力攻打阿勒坡(Aleppo)市時，IS又再度佔據了帕邁拉。

帕邁拉是聯合國世界遺產位址之一，城中有許多第1和第2世紀建造的希臘羅馬風格混和波斯文化的建築和藝術品。在敘利亞爆發內戰前，每年帕邁拉都吸引了超過15萬名觀光客前來參觀。

(中時電子報)