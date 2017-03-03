美重審一中 馬英九：彈性處理台灣主權

美中上海公報已屆45年，美政學界紛紛呼籲檢討「一中政策」。前總統馬英九今天指出，世界各國處理「一中」的彈性與空間行之多年，對台灣主權態度比較保留、也有彈性。

立場鷹派的前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton），近來常在「華爾街日報」等美媒撰文呼籲美新政府重新審視「一中政策」，由「建設性模糊」改為「建設性清晰」。

當年參與美中建交談判的美前駐中國大使芮效儉（J. Stapleton Roy）日昨在紐約也認為，45年來，美國的一中政策沒有改變，然而此一政策下的台灣政治現實已發生很大變化。

隨著新政府上台，美學界對「一中」的理解態度似也出現不同。馬英九表示，就他觀察，實際上全世界已與中國大陸建交的國家，早已採取這樣的態度；換句話說，他們的「一中」原則，「除了承認中共是代表中國之外，對台灣的主權採取的態度是比較有保留的、也是比較有彈性的，這已是幾十年來的具體事實。」

他接著說，這種彈性與空間已行之多年了，若有機會仔細觀察這些發展，結論應該是很清楚的。

稍早，馬英九抽空由下榻的哈佛俱樂部步行到位於曼哈頓精華地段的駐紐約台北經文處參觀。這是馬英九第一次參觀由前處長夏立言任內興建完成的合署辦公大樓。

馬英九從1、2樓大廳及展覽空間，再走地下1樓視聽室及4樓領務大廳。經文處長徐儷文特別介紹台商捐贈領務大廳的雙十字型沙發，馬英九建議可加註英文讓外國人知道台商的愛心，並詢問國人在海外遺失護照等問題。

另外馬英九特別參觀了5樓的台灣書院，還說這是「當年的政績」，並拍照留念，也走訪了聯合國工作小組及可俯瞰帝國大廈等中城景致的頂樓空中花園。他認為，辦公大樓設備新穎，同仁工作環境不錯、空間寬敞。副處長陳豐裕也陪同導覽。1060303

(中央社)