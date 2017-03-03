行人闖台鐵平交道遭撞死 約7720乘客受影響

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台鐵今（3日）發生行人闖平交道遭撞死事件，台鐵內壢到桃園間一度單線行車，多班列次受到延誤。（圖為台鐵列車，本報系資料照）

行走安全要注意！台鐵今（3日）發生行人闖平交道遭撞死事件，台鐵內壢到桃園間一度單線行車，多班列次受到延誤，雖目前該區間車已放行恢復行車。台鐵估算，約有7720乘客受影響。

台鐵表示，1110次新竹開往基隆，區間車，今日清晨05：53於內壢=桃園間西線（58公里733公尺）玉山街平交道因路人跨越路線遭撞及，屍體卡於第二車車下，車上約350位旅客由1112次東線現場接駁於06：45到桃園，現場改東正線單線行車，列車將有延誤。

由於今早這樁行人闖平交道遭撞火車死意外，經路警蒐證處理後，現場07：26放行，桃園07：32到，該區間車預計誤點98分，據估算，約7720旅客通勤、上學、搭車受到延誤。至於該名行人闖平交道事故原因，目前仍由警方調查中。

(中時電子報)