在卵巢打孔 幫不孕婦女覓得生機

台中市一名婦女努力3年都無法懷孕，台中市澄清醫院中港區發現患者兩側輸卵管阻塞，經在卵巢打了多個細小孔後，如同幫卵子打開多個窗口，不久即順利懷孕了。

澄清醫院中港院區生殖醫學中心主任謝昌興今天表示，這名結婚4年的33歲婦人，因長期經期不規則，與先生努力做人3年都沒動靜，前來就診。

謝昌興指出，這名患者因月經不規則，多年以來都無法懷孕而求診，經確診是罹患多囊性卵巢症候群，進而發現患者的骨盆腔嚴重沾黏，使輸卵管、卵巢及子宮沾黏在一起，也因而造成雙側的輸卵管無法發揮功能而阻塞，才導致無法懷孕。

謝昌興表示，罹患多囊性卵巢症侯群的婦女，因卵巢皮質較厚，使卵子無法排出進入輸卵管，就無卵可受精，如果再加上輸卵管阻塞，想要自然懷孕更是不可能。卵巢像是一座工廠，每個月會做出一個成熟的卵子送出，但如果因為體質改變，生產線出問題，產品送不出去，久而久之，工廠就無法正常生產或停工，月經也變得不正常，甚至不來。

謝昌興說，患者接受腹腔鏡手術的建議，將骨盆腔沾黏的部分分離、打通輸卵管後，並在卵巢打了多個細小孔後，如同為卵子打開多個窗口，讓卵巢可以正常排卵，現已順利懷孕8個多月，產檢一切正常。

謝昌興認為，由於高糖高油脂的飲食習慣，使得罹患多囊性卵巢症候群的不孕症患者有增加的趨勢，根據統計，在有排卵障礙的不孕症婦女中，高達80%是多囊性卵巢症候群的患者。1060303

(中央社)