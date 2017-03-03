郭書瑤吳慷仁助陣 籲大眾正視性侵事件
為了打破性侵迷思，勵馨基金會以「說不就是不」為主題，邀請藝人郭書瑤、吳慷仁拍攝公益影片，呼籲社會大眾正視性侵事件，尊重他人身體自主權。
勵馨基金會表示，根據衛福部近5年資料顯示，每年平均性侵通報案約1萬4000多件，推估在台灣每37分鐘就有1件性侵通報案，無法求救以及未通報的犯罪黑數恐達上萬人。
勵馨基金會指出，性侵不但破壞受害者的身體界線，更嚴重傷害到深處靈魂，這樣的創傷除了來自加害人的性侵行為，也來自社會上對性侵被害人的二度傷害，包括不友善的眼光、質疑性侵事件的真實性、將被性侵的錯歸咎於被害人等。
為了打破外界對性侵的迷思，勵馨基金會以「說不就是不」為主題，邀請藝人郭書瑤、吳慷仁拍攝公益影片，強調「性」應建立在互相尊重、取得對方意願基礎上，雙方說願意才是願意，說不要就是不要，呼籲大家學習尊重他人身體自主權。
勵馨基金會表示，為協助性侵受害者走出創傷或生命中的傷痛，蒲公英諮商輔導中心提供心理諮商、兒童遊戲治療／沙遊治療、團體諮商等服務，另有「性侵害倖存者自我療癒手冊」供索取，也建置「性侵害被害人創傷復原資源中心」，期盼帶領性侵害倖存者接受專業資源的協助。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。