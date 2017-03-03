郭書瑤吳慷仁助陣 籲大眾正視性侵事件

為了打破性侵迷思，勵馨基金會以「說不就是不」為主題，邀請藝人郭書瑤、吳慷仁拍攝公益影片，呼籲社會大眾正視性侵事件，尊重他人身體自主權。

勵馨基金會表示，根據衛福部近5年資料顯示，每年平均性侵通報案約1萬4000多件，推估在台灣每37分鐘就有1件性侵通報案，無法求救以及未通報的犯罪黑數恐達上萬人。

勵馨基金會指出，性侵不但破壞受害者的身體界線，更嚴重傷害到深處靈魂，這樣的創傷除了來自加害人的性侵行為，也來自社會上對性侵被害人的二度傷害，包括不友善的眼光、質疑性侵事件的真實性、將被性侵的錯歸咎於被害人等。

為了打破外界對性侵的迷思，勵馨基金會以「說不就是不」為主題，邀請藝人郭書瑤、吳慷仁拍攝公益影片，強調「性」應建立在互相尊重、取得對方意願基礎上，雙方說願意才是願意，說不要就是不要，呼籲大家學習尊重他人身體自主權。

勵馨基金會表示，為協助性侵受害者走出創傷或生命中的傷痛，蒲公英諮商輔導中心提供心理諮商、兒童遊戲治療／沙遊治療、團體諮商等服務，另有「性侵害倖存者自我療癒手冊」供索取，也建置「性侵害被害人創傷復原資源中心」，期盼帶領性侵害倖存者接受專業資源的協助。1060303

(中央社)