大林慈濟安寧緩和醫療 獲品質標章肯定

大林慈濟醫院落實安寧療護「五全照顧」品質，並結合醫院、社區資源、民間慈善公益團體，讓病患與家屬能接受整合且連續性照顧，榮獲SNQ國家品質標章的肯定。

大林慈濟醫院心蓮病房主任孔睦寰今天表示，雲嘉為全台老年人口及罹癌比例最高區域，安寧緩和醫療照顧需求非常重要，安寧緩和醫療團隊成員除了醫護人員，還有臨床心理師、臨床宗教師、志工、營養師等，針對癌末病人及癌症病人提供全人、全家、全程、全隊、全社區「五全照顧」。

孔睦寰說，五全照顧包括全人（提供病人身、心、靈全面照顧）、全隊（專業的醫療團隊，照顧病人和家屬身、心、靈需求）、全程（從開始接觸到病人往生以後）、全家（以病人和家屬為照顧中心）、全社區（完成大部分病人落葉歸根心願）。

除了完整照護外，大林慈濟心蓮病房還用心開發管理系統，包含「志工關懷開案系統」，主要針對癌症住院病人追蹤，往生後持續追蹤；「心蓮資訊平台系統」提供住院居家連續照顧，以及詳細衛教資訊、雲端資訊化。

孔睦寰指出，安寧緩和醫療發展至今與過去不同，過去到疾病末期時，才強調其重要性，但現在許多研究指出緩和醫療越早介入，可以提供給病人及家屬更好生活品質，而到生命末期的安寧照顧與臨終準備，甚至是病人死後，家屬的遺族喪親關懷服務都非常重要。1060303

(中央社)