韓系車在陸被砸 警：車主欠債無關薩德

中國大陸江蘇啟東市警方昨晚表示，網傳在大陸被砸的3輛韓系車，與抵制薩德無直接關係，且並非全是韓系車；其中一輛車被砸，是因車主欠人債務，警方呼籲民眾別聽信謠言。

終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）在南韓部署幾成定局，中國大陸官方對此強烈反對，指南韓部署薩德將影響大陸的戰略利益。這件事連日激起大陸民眾的民族主義，網路上叫囂、傳言不斷。

自2日下午開始，中國大陸網路上陸續傳出有韓系自小客車在江蘇省啟東市遭「愛國民眾」攻擊。下午先有傳聞指兩輛韓系自小客車被砸，晚間又有一段短片在網路流傳，指一輛疑似韓系的紅色轎車也遭毀損。

啟東市公安局官方微博2日晚間10時左右發文表示，2日晚間7時20分許，一名崔姓民眾報案指出，自己被多名男子追打。經調查，崔姓民眾與他人有債務糾紛，債權人討債不成，才破壞崔姓民眾的紅色奇瑞轎車。

啟東市公安局微博當晚9時30分左右發文說，當天上午網路流傳遭砸的韓系汽車分別是2月27日、3月2日獲報的案件，涉案車輛分別為紅色現代和銀色日產，目前未發現與抵制「樂天」有關。1060303

(中央社)