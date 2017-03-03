越南外交部向段氏香家屬轉述庭訊內容
毒殺金正男案，落網女嫌越南籍段氏香與印尼籍席蒂艾沙1日在馬來西亞雪邦法院出庭應訊，面對謀殺指控。越南外交部領事局昨天與段氏香家屬會面，轉述庭訊內容，表示將提供法律協助。
越南外交部官網刊登消息指出，領事局代表昨天與段氏香家屬會面，轉述案件訴訟進程，以及說明依照所在國法律規定和國際慣例向段氏香提供法律協助的相關程序。
越南外交部領事局也已告知段氏香家屬、有關越南駐馬來西亞大使館人員日前探視她一事。
領事局代表表示，涉及毒殺北韓公民金處（護照名字Kim Chol，譯音）的嫌犯14天羈押期滿後，1日在馬來西亞雪邦法院出庭應訊，包括越南公民段氏香在內，越南駐馬國大使館人員已旁聽庭訊，以保護公民段氏香出庭時的合法權利。
消息指出，越南駐馬國大使館將繼續展開在權限範圍內保護公民的相關措施，確保訴訟進程公正、客觀與非歧視原則，也確保越南公民所有合法權利，包括依照所在國法律規定聘請辯護律師等。1060303
(中央社)
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