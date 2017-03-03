美司法部長迴避任何總統競選活動調查
美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今天指出，他將迴避於任何據稱俄羅斯干預2016年美國總統大選的調查，因為他涉及總統川普競選活動。
不過，出任美國司法首長前長期擔任聯邦參議員的塞申斯說，他在參院聽證中未透露去年與俄羅斯大使會面的事並沒有不妥之處。他表示與俄國大使見面是他參議員職權份內之事，而非以競選幕僚身分會面。
在一些共和黨議員籲他迴避自己及民主黨議員要他辭職下台後，塞申斯在倉促安排的新聞發布會告訴記者，「我已迴避涉及川普競選的事」。
美國情治單位去年斷定總統選舉期間俄國駭取並洩漏民主黨電郵資料，以作為吸引選票投向川普的部分作為。克里姆林宮已否認這項指控。
在參議院1月職務確認聽證中，塞申斯回覆民主黨聯邦參議員佛蘭肯（Al Franken）提問時回答，他在川普競選總統時未與「俄國人士溝通聯絡」。
但「華盛頓郵報」昨晚披露，塞申斯在擔任川普競選高級幕僚期間，於去年9月在其參議院辦公室會見俄國大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）。
根據華郵，兩人另一次會面，是在共和黨全國代表大會期間、7月時舉辦的傳統基金會（Heritage Foundation）活動中，當時約有50名大使參加。
塞申斯說，他在回答佛蘭肯議員提問時「誠實且正確」，區隔他作為參議員和競選幕僚間的角色。（議者：中央社徐睿承）1060303
(中央社)
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