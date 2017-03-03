亞聚林園廠冒黑煙，周邊魚塭浮油汙

亞聚林園廠凌晨傳出2聲巨響，隨即冒出黑煙。（翻攝自臉書不公開社團「林園五四三」）

工廠附近魚塭浮出一層黑油，養殖戶要求亞聚賠償。（林宏聰翻攝）

亞聚林園廠3日凌晨因M01製程壓力閥故障，導致壓力突升，廠方緊急應變釋壓後，傳出2聲巨響，燃燒塔隨即冒出黑煙。（林宏聰翻攝）

圖為亞聚林園廠事故現場。（林宏聰翻攝）

高市林園區3日凌晨傳出2聲巨響，民眾從睡夢中驚醒，出來一看，發現是亞洲聚合公司廠區廢氣燃燒塔冒出黑煙。高市環保局獲報前往稽查，釐清是反應器壓力釋放造成，所幸並未造成人員傷亡，不過因黑煙排放，造成附近魚塭池水上浮了一層油，另有民宅沾染碳黑，地方將要求工廠出面說明、賠償。

「有地震嗎？半夜怎麼這麼大聲？」林園地區3日凌晨3點多，傳出2聲巨大爆裂聲，許多人跑出來察看，發現亞洲聚合公司林園廠的燃燒塔冒出黑煙，雖然沒有重大損害，但暗夜巨響已讓居民嚇到不敢再睡。

高市環保局接獲通報，前往稽查，廠方表示是反應器壓力突升，緊急應變釋放壓力造成巨響、黑煙，環保局將依《空汙法》第31條裁罰10萬至100萬元。

林園區里長聯誼會主席、王公里長洪進財表示，亞聚黑煙排出後，包括中芸、鳳芸地區幾處魚塭，早上均發現池水上浮著1層黑油，養殖戶也不敢直接將水排掉，擔心造成汙染擴大，而周邊近百戶民宅，室內外牆壁、家具上也沾染碳黑，地方里長將串連要求廠方召開說明會，解釋事故原因並交代如何賠償養殖戶、居民損失。

(中時)