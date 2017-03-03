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退將登陸限制趨嚴 將對岸視為「準敵國」？

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前陸軍副司令吳斯懷等人去年參加北京人民大會堂舉行的紀念孫中山先生誕辰150年大會。（圖/擷取自央視）
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兩岸條例對退將政務官登陸規範重點。(圖/呂雪慧製)

行政院昨（2日）公布修法草案，擬限制文武職涉密離退人員赴中國大陸參加活動，最重可處以剝奪終身俸或300萬元罰鍰，並追繳勳獎章。對此，外界評論該草案有明顯違憲之虞，而且對兩岸關係有負面影響。

港媒中評社今天（3日）發表社論文章，對蔡英文政府準備修改「兩岸人民關係條例」動作表示看法，認為此次修法不論是在條文或精神方面，儼然將兩岸視為「一邊一國」或是「準敵國」。以上對離退公職的法律限制在世界罕見，在兩岸定位上或有違憲之虞。

文章指出，雖然上述修法草案存在爭議，但是打法官司也不見得能翻盤。若真的依計劃執行，肯定會造成一定程度衝擊，其爭議包括侵犯到退休軍公教人員權益、兩岸定位被迫改變、兩岸衝突可能性升高。

文章強調，蔡英文執政後，表面上說想與大陸坐下來談，並期望建立新的兩岸論述。然而，其實際上的操作與言論完全背道而馳，這次修法一樣以「去中國化」為核心，有可能成為壓垮兩岸關係的最後一根稻草。

(中時電子報)

二二八爭議再起 蔡談兩岸論述更難

關鍵字：兩岸關係退將登陸準敵國
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