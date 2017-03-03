退將登陸限制趨嚴 將對岸視為「準敵國」？
行政院昨（2日）公布修法草案，擬限制文武職涉密離退人員赴中國大陸參加活動，最重可處以剝奪終身俸或300萬元罰鍰，並追繳勳獎章。對此，外界評論該草案有明顯違憲之虞，而且對兩岸關係有負面影響。
港媒中評社今天（3日）發表社論文章，對蔡英文政府準備修改「兩岸人民關係條例」動作表示看法，認為此次修法不論是在條文或精神方面，儼然將兩岸視為「一邊一國」或是「準敵國」。以上對離退公職的法律限制在世界罕見，在兩岸定位上或有違憲之虞。
文章指出，雖然上述修法草案存在爭議，但是打法官司也不見得能翻盤。若真的依計劃執行，肯定會造成一定程度衝擊，其爭議包括侵犯到退休軍公教人員權益、兩岸定位被迫改變、兩岸衝突可能性升高。
文章強調，蔡英文執政後，表面上說想與大陸坐下來談，並期望建立新的兩岸論述。然而，其實際上的操作與言論完全背道而馳，這次修法一樣以「去中國化」為核心，有可能成為壓垮兩岸關係的最後一根稻草。
(中時電子報)
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