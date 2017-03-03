3月3日立法院院會 現場直擊

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我要評比

立法院院會 | 20170303中視新聞LIVE直播

立院今（3日）舉行第九屆第3會期第3次會議，多名立委出席。

會議時間： 106/03/03 09:00-18:00

開會地點： 議場

出席委員： 吳志揚 孔文吉 曾銘宗 林岱樺 柯志恩 江啟臣 鍾佳濱 陳歐珀 黃昭順 鄭天財Sra．Kacaw 簡東明Uliw．Qaljupayare

議事錄：

會議事由：

一、3日上午9時至10時進行國是論壇。

二、對行政院院長施政報告繼續質詢。

三、7日下午1時50分至2時30分處理臨時提案。

(中時電子報)