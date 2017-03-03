讚！李佳芸奪U23自由車亞錦賽金牌

李佳芸（右三）在亞錦U23自由車公路賽奪下金牌。（資料照，自由車協會提供）

(08:57更新內文)台灣自由車好手傳出捷報！小將李佳芸，在巴林舉行的亞洲自由車錦標賽U23(Under，指23歲以下)女子組比賽中，以2小時16分33秒，驚險搶下金牌。這面獎牌是台將今年在亞錦公路賽的唯一獎牌，更顯珍貴。

這次比賽共有亞洲22國選手參賽，競爭激烈，U23女子組賽程75公里，是高難度挑戰。李佳芸2日首次出擊國際賽，與其他5人都率先衝線，經過終點判定後，擊敗哈薩克、泰國、越南和香港等車手，艱辛奪下金牌；李佳芸平均時速是33.746公里。

(中時電子報)