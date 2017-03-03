下場悽慘！章鱼遭蜘蛛蟹群喪屍般圍攻分屍

章鱼遭蜘蛛蟹群分屍。(取自YOUTUBE-Storyful)

章鱼遭蜘蛛蟹群圍攻分屍。(取自YOUTUBE-Storyful)

近日澳洲墨爾本鄰近海灣發生殘忍分屍事件，一隻章魚被一群正在遷徙的蜘蛛蟹「圍攻」，正巧被潛水人員直擊，拍下這罕見畫面，影片中的蜘蛛蟹與喪屍電影攻擊人類的畫面可說是，還原度百分百。

一名潛水員上週在社群PO影片，指在墨爾本附近的菲利普港海灣（Port Phillip Bay）潛水時，遇上大批蜘蛛蟹遷徙。突然一隻誤闖的章魚立刻遭到蜘蛛蟹群的攻擊，群蟹對章魚伸出蟹爪後開撕，場面驚悚。

潛水員表示墨爾本的蜘蛛蟹通常只會於5月或6月大規模遷徙。這種螃蟹有極長著腳，集體爬向淺灘，沿路踩死所有生物，包括老弱的同類，且螃蟹數量最多可達10萬隻。

(中時電子報)