中國下一個猛爆增長行業 外媒點名快遞

外媒分析，快遞業是中國下一個猛爆成長的行業。圖為順豐快遞工作人員在集散中心整理包裹。（新華社）

中國快遞龍頭順豐速運2月24日在深交所掛牌上市，連日來「漲」聲不停，也讓順豐董事長王衛身價急速飆升，直逼馬雲、王健林，成為中國第3富豪。

紐西蘭《STUFF》報導，不只是王衛，被稱做「桐廬幫」的申通、圓通、中通和韻達等四家快遞企業老闆，也都是億萬富豪。快速崛起的快遞業，正是中國電商產業迅猛增長現象的一部分。

不過，競爭者們正蜂擁而入這個行業，不但壓縮其利潤空間，還將導致該行業整合為兩三家巨頭，就像其他地方的聯邦快遞、聯合包裹服務和中外運敦豪等。有分析師認為，在最終的大洗牌中，這些公司能否生存將取決於其融資和擴張至中國中小城市的競爭結果。

「對中國快遞業務發展來說，黃金時代並不僅限於過去10年，未來幾年也是，」德勤中國物流和運輸業務負責人宋旭軍說。「在下一個10年內，順豐和某些桐廬幫企業或將能在市場規模方面與世界三大快遞公司相媲美。」

(中時電子報)